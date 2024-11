127 pedras de crack, 58 pinos de cocaína e 25 haxixes - Divulgação/PM

Publicado 22/11/2024 16:12

Cabo Frio - A Polícia Militar apreendeu uma carga de drogas no Jardim Esperança, em Cabo Frio, na tarde desta quinta-feira (21). A ocorrência foi registrada por volta das 15h25, na Rua Manduca Cedro.



Segundo a ocorrência, a apreensão foi registrada quando, em patrulhamento pela localidade, a guarnição policial voltou a atenção para três indivíduos em atitude suspeita. Já o trio, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga para a mata.



Em seguida, os policiais realizaram buscas pelo local, logrando êxito em encontrar uma mochila com vários entorpecentes. Ao todo, foram arrecadadas 127 pedras de crack, 58 pinos de cocaína e 25 haxixes.



O material foi recolhido e encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio. Ninguém foi preso.