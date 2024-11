Bicicleta é furtada - Reprodução/Rede social

Publicado 21/11/2024 17:39

Cabo Frio - Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem, vestindo blusa azul, calça preta e boné, furtou uma bicicleta em frente a uma loja automotiva na Avenida Joaquim Nogueira, no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, na manhã desta quarta-feira (20).



De acordo com a denúncia, o crime foi registrado por volta das 9h20 e foi flagrado por imagens que mostram o suspeito retirando a bicicleta, subindo nela e fugindo rapidamente em direção desconhecida. O veículo estava encostado, o que aparentemente não levantou suspeitas de quem passava pelo local.



Nas redes sociais, amigos e familiares do proprietário estão pedindo ajuda para localizar a bicicleta, que é seu principal meio de transporte para o trabalho. Ela é vermelha e preta, com assento e guidom pretos. Informações sobre o paradeiro podem ser enviadas para o número (22) 99885-6950.