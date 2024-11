Protesto - Reprodução/Rede social

Protesto Reprodução/Rede social

Publicado 19/11/2024 17:43

Cabo Frio - Condutores de veículos pesados que prestam serviços para a Prefeitura de Cabo Frio protestaram na manhã desta terça-feira (19) contra o descumprimento de contratos e pela forma como foram dispensados pela Comsercaf (Companhia de Serviços de Cabo Frio). A manifestação, que incluiu uma carreata com buzinaço, chamou a atenção da população para a situação enfrentada pelos trabalhadores, que já denunciam irregularidades há quase um mês.



De acordo com os motoristas, e como se lê em um dos cartazes exibidos, a dispensa ocorreu sem o devido respeito aos contratos firmados.



Os trabalhadores já vinham denunciando a falta de pagamento há quase um mês. No dia 24 de outubro eles foram até a autarquia reclamando que estavam há cerca de dois meses sem receber seus salários. Além disso, eles ainda teriam sido surpreendidos pela rescisão dos contratos de locação dos caminhões, sem nenhum aviso prévio.



Na ocasião, os motoristas tentaram uma reunião com o presidente da autarquia, mas não foram atendidos. Uma representante da Comsercaf alegou que a situação financeira foi agravada pelo bloqueio de R$ 16 milhões em suas contas. Ela informou ainda que um ofício foi enviado à Secretaria de Fazenda para solicitar recursos e regularizar os pagamentos pendentes.



Em nota emitida naquele episódio, a Prefeitura de Cabo Frio afirmou que o pagamento de 38 caminhões credenciados teriam sido realizados e que os demais seriam quitados conforme a disponibilidade orçamentária.



Diante das novas reclamações, a prefeitura foi novamente questionada, mas até o momento não retornou o contato.