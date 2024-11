Cabo Frio

Marina é denunciada por ocupação irregular de área pública na Ogiva, em Cabo Frio

A Prefeitura notificou os responsáveis no último dia 11 de novembro, determinando a retirada das embarcações da área pública e solicitando a apresentação de documentos obrigatórios, como alvará de funcionamento, licenciamento ambiental, licença de obra e autorização para uso do solo. Contudo, conforme relatos, os responsáveis pela marina não apenas deixaram de cumprir as exigências, mas também instalaram a fossa logo após a vistoria