Homem de 19 anos, identificado como Yan Rezende, foi morto a tiros Divulgação/PM

Publicado 18/11/2024 14:47

Cabo Frio - Na noite deste domingo (17), um homem de 19 anos, identificado como Yan Rezende, foi morto a tiros na Rua Juscelino Kubitschek, no Morro do Limão, no Jardim Esperança, em Cabo Frio.

Segundo informações preliminares, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Testemunhas relataram ter ouvido vários disparos e, ao se aproximarem do local, encontraram o rapaz já sem vida.

De acordo com moradores da região, o acusado de cometer o crime era conhecido da vítima. Ele teria fugido logo após o homicídio e ainda não foi localizado pela polícia.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para a realização de perícia. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Até o momento, ninguém foi preso.