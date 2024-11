Um homem de 66 anos, identificado como Elson Ferreira - Divulgação/PM

Publicado 18/11/2024 14:27

Cabo Frio - Um homem de 66 anos, identificado como Elson Ferreira, um professor de uma escolinha de futebol, foi preso na manhã deste sábado (16) na Rua Djalma de Azevedo, no bairro Guarani, São Cristóvão, em Cabo Frio. Contra ele, havia um mandado de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável e outros delitos contra crianças e adolescentes, com pedido de prisão preventiva.

Durante a operação, foram apreendidos dois celulares e um HD de notebook.

De acordo com a Polícia Militar, o acusado era um dos alvos da “Operação Hagnos”, conduzida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (SENASP). A operação busca combater a violência contra crianças e adolescentes de forma coordenada entre União, estados e municípios, com foco na proteção desse grupo vulnerável.

As investigações apontam que os abusos ocorriam dentro dos alojamentos dos menores. Ao menos três crianças teriam sido estupradas.

A prisão foi resultado de uma ação conjunta de policiais militares do 25º BPM (Cabo Frio) e agentes da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), com o apoio de informações fornecidas pelo Disque Denúncia (2253-1177). Após a prisão, ele foi conduzido à 126ª DP, onde o mandado foi formalmente cumprido.

Em seguida, o acusado foi levado para uma unidade prisional do SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça. Além do mandado atual, ele já possuía antecedentes criminais pelos crimes de estupro e duas condenações anteriores por estupro de vulnerável.