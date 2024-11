Terminal de Ônibus de Turismo (TOT) - Reprodução/Rede social

Terminal de Ônibus de Turismo (TOT) Reprodução/Rede social

Publicado 18/11/2024 13:45

Cabo Frio - Moradores e profissionais do ramo turístico de Cabo Frio estão denunciando a má conservação e superlotação do Terminal de Ônibus de Turismo (TOT), localizado na Avenida Wilson Mendes, no bairro Jacaré. De acordo com relatos, o local, que possui capacidade para 140 veículos, estaria recebendo quase 200 durante o feriadão.

Os denunciantes afirmam que, devido à falta de fiscalização dos órgãos competentes, “a única certeza é que cada vez vão chegar mais, principalmente por conta do feriado na próxima semana”. A lei orgânica que estabelece o número máximo de veículos no TOT entrou em vigor no dia 7 de abril de 2022. Trata-se do Decreto Municipal nº 6.820/2022. Antes disso, o número permitido era de 120.

De acordo com a denúncia, atualmente, mesmo com a permissão de 20 veículos a mais, existem apenas dois vigias para os quase 200 meios de transportes, sem contar os chamados “suportes”, que, conforme os relatos, “são usados apenas para desembarque e transbordo até que todos os outros pátios de São Pedro da Aldeia fiquem lotados”.

E não para por aí. Os relatos ainda mencionam a má conservação, como buracos e muita lama por todo o espaço do terminal, especialmente em dias de chuva, além da condução de veículos para a Morada do Samba, na Praia do Siqueira, já que no TOT a superlotação estaria excedendo o espaço.

Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio, questionando sobre o número excedente de veículos. Em nota, o município respondeu que: “A ocupação de veículos no Terminal de Ônibus de Turismo (TOT) está totalmente regularizada a partir da ação intensificada dos fiscais e demais profissionais, com o uso de uma área de apoio para acondicionar os ônibus de turismo com autorização emitida, respeitando o alto fluxo de visitantes ao município neste feriado”.

Posteriormente, o Jornal também perguntou sobre a má conservação e o suposto desvio de veículos para a Morada do Samba, e aguarda retorno.