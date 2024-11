Operação Polícia Federal - Divulgação/PF

Operação Polícia Federal Divulgação/PF

Publicado 14/11/2024 17:27

Cabo Frio - A Polícia Federal prendeu, na tarde de terça-feira (12), um homem de 27 anos, condenado por tráfico de drogas, em Cabo Frio. A operação contou com o apoio da Polícia Civil do estado.

Com base em dados de inteligência, os policiais federais localizaram o homem no local onde trabalhava, no bairro Braga.

A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado expedido pela Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, referente a uma condenação definitiva.

Após os procedimentos legais, o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde ficará à disposição da Justiça.