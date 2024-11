Motocicleta apreendida - Divulgação/PM

Motocicleta apreendida Divulgação/PM

Publicado 11/11/2024 17:40

Cabo Frio - Um motociclista foi preso na tarde deste domingo (10) após realizar manobras perigosas em via pública e fugir de uma abordagem policial em Cabo Frio. O fato ocorreu na Avenida Macário Pinto Lopes, na Vila Nova.

De acordo com a polícia, uma guarnição em patrulhamento pela região observou o motociclista, identificado como M.M.G., realizando manobras perigosas, empinando a motocicleta. Ao tentar abordar o condutor, este desobedeceu à ordem policial e fugiu em alta velocidade. Durante a fuga, o motociclista perdeu o controle da moto ao tentar realizar uma curva, caindo e sofrendo escoriações.

A polícia chegou ao local logo em seguida e, com o auxílio da supervisão, prestou atendimento ao motociclista, que foi encaminhado ao Hospital Municipal São José Operário (HMSJO). Após receber alta médica, ele foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado por dirigir sob influência de álcool ou outra substância psicoativa, dirigir veículo automotor em desacordo com as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e desobediência. O motociclista teve fiança estipulada.

A motocicleta utilizada nas manobras perigosas foi apreendida.