Uma escopeta calibre 12 e um simulacro de pistola - Divulgação/PM

Publicado 11/11/2024 14:49

Cabo Frio - A polícia militar apreendeu, neste sábado (9), em Cabo Frio, uma escopeta calibre 12 e um simulacro de pistola que estavam no interior de um veículo que estava parado na Avenida América Central, altura do bairro São Cristóvão.

Segundo informações do 25º BPM, os PMs chegaram ao local após denúncia e encontraram o suspeito, de 44 anos, próximo do carro. O mesmo autorizou a busca, que culminou na apreensão das armas, sendo que uma estava em cima do banco traseiro e a outra, sob o banco do carona.

O homem foi levado para a 126ª DP, onde constatou-se no sistema que ele possui passagens por lesão corporal decorrente de violência doméstica, receptação e disparo de arma de fogo em público. Como não foi comprovada a idoneidade sobre a posse do armamento, foi autuado por porte de arma de fogo de uso permitido.