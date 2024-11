Briga de ambulantes - Reprodução/Rede social

Publicado 08/11/2024 18:36

Cabo Frio - Uma briga entre ambulantes na Praia do Forte, em Cabo Frio, gerou tumulto e deixou os banhistas preocupados no último fim de semana. O conflito teria sido motivado pela disputa por espaço para a montagem de barracas e pela concorrência na atração de clientes, o que resultou em agressões físicas entre os envolvidos.



De acordo com testemunhas, o tumulto causou uma sensação de insegurança entre os turistas e moradores presentes na praia, que ficaram assustados com a violência repentina.

O Jornal entrou em contato com a Polícia Militar nesta sexta-feira (8) para verificar se a ocorrência foi registrada e para obter mais informações sobre o caso, mas até o momento não houve retorno.