UPA - Divulgação

UPA Divulgação

Publicado 08/11/2024 17:31

Cabo Frio - O assunto salário na área da saúde de Cabo Frio está gerando polêmica. Isso porque, segundo denúncia, alguns contratados ainda não receberam, apesar de o limite para o salário cair na conta, o quinto dia útil do mês, ter sido nesta quinta-feira (7).

Conforme relatos, o receio com relação ao atraso dos salários dos profissionais teve início na última terça-feira (5), quando os concursados receberam e os contratados, não. A apreensão foi aumentando com o passar dos dias e, nesta quinta, chegou ao ápice, quando a quantia não caiu na conta.

Além disso, os contratados afirmam que não receberam a parcela prometida do 13º salário na terça-feira e nem até o momento. “Sem qualquer sinal”. Alguns profissionais também relatam que receberam a quantia reduzida.

Ainda de acordo com as denúncias, alguns profissionais receberam o salário no fim da tarde, enquanto outros, até a tarde desta sexta-feira (8), “não viram nem a sombra”. Os demitidos da área também não teriam recebido.

Os profissionais da área afirmam que os boatos que circulam pelos corredores são de que o salário deve cair até a próxima terça-feira (12). Entretanto, o clima na área é de total incerteza e insatisfação. Os denunciantes afirmam que muitos se negam a protestar por medo de demissão, pois precisam do emprego para sustentar suas famílias.

Diante das denúncias, o Jornal entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio, questionando sobre a situação dos profissionais da saúde, e aguarda um retorno.