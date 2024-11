Suspensão das aulas - InterTV RJ

Publicado 08/11/2024 17:28

- O clima de insegurança no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, levou à suspensão das aulas em oito escolas da região. A situação se agravou após um homicídio ocorrido na terça-feira (5) bairro Alecrim , que pertence ao município de São Pedro da Aldeia, mas fica na divisa com Cabo Frio. O crime gerou um sentimento de insegurança entre responsáveis e moradores do local. Desde então, as informações sobre cancelamento das aulas começaram a circular.

Oficialmente, as escolas, informaram, por meio de bilhetes nos portões, que a suspensão das aulas seria na quarta e quinta-feira (6 e 7) e que as atividades retornariam nesta sexta-feira (8). No entanto, as aulas seguem suspensas. Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio afirmou que está avaliando a situação da segurança no entorno das instituições. O objetivo é garantir que alunos, funcionários, professores e toda a comunidade escolar possam retomar as atividades em um ambiente seguro.A Polícia Militar inicialmente afirmou que a suspensão das aulas seria um boato, mas, diante das preocupações crescentes, intensificou o policiamento tanto no bairro Alecrim quanto no Jardim Esperança para reforçar a segurança. A investigação do homicídio está sendo conduzida pela delegacia de São Pedro da Aldeia, que ainda não divulgou novas informações sobre o caso.Na quarta e quinta-feira, novos homicídios foram registrados em bairros próximos ao Jardim Esperança. Um no Jardim Peró e outro no bairro Colinas do Peró A Prefeitura de Cabo Frio foi questionada sobre quais unidades foram impactadas, se UBS também foram afetadas e qual é a previsão de retorno. A redação segue aguardando a resposta.