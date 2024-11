Uma pistola Taurus PT 92 AFS-D, calibre 9 mm, com três carregadores municiados, além de 47 munições de 9 mm e dois carregadores contendo 20 munições de calibre .40 - Divulgação/PM

Uma pistola Taurus PT 92 AFS-D, calibre 9 mm, com três carregadores municiados, além de 47 munições de 9 mm e dois carregadores contendo 20 munições de calibre .40Divulgação/PM

Publicado 07/11/2024 14:43

Cabo Frio - Um foragido da justiça, acusado de roubo majorado, foi detido pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (6) em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada após o cumprimento de um mandado de prisão e busca e apreensão, expedido com base nas investigações da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).

De acordo com a Polícia Civil, ao chegarem ao endereço em Aquarius, no distrito de Tamoios, os agentes foram recebidos pela esposa do suspeito, que informou o paradeiro dele em outra região da cidade. Com as informações, uma equipe foi ao local indicado e efetivou a prisão. Enquanto isso, outra parte da equipe realizou buscas na residência.

Segundo as investigações, o acusado teria rendido dois funcionários da Prolagos com o uso da arma apreendida. Durante a ação, ele subtraiu um celular da empresa, que estava sendo utilizado para registrar o consumo de água.

Durante a operação, a polícia apreendeu uma pistola Taurus PT 92 AFS-D, calibre 9 mm, com três carregadores municiados, além de 47 munições de 9 mm e dois carregadores contendo 20 munições de calibre .40. A arma teria sido utilizada pelo suspeito durante o roubo que motivou a prisão.

Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição das autoridades.