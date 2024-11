Celular furtado - Divulgação/PM

Publicado 05/11/2024 18:45

Cabo Frio - Três adolescentes, sendo dois menores, foram apreendidos na noite desta segunda-feira (4), depois de furtarem um celular na Avenida Nilo Peçanha, no Centro de Cabo Frio. A ação foi realizada por policiais militares após denúncia de um transeunte.

De acordo com a ocorrência, os elementos, que estavam em bicicletas, teriam subtraído um iPhone 13 de um transeunte na região da Duna Preta. Após a denúncia, os policiais iniciaram um cerco na área, localizando os acusados no bairro Gamboa. Durante a abordagem, um dos adolescentes conseguiu fugir, mas os outros dois foram apreendidos. Com um deles, foi encontrado o celular roubado. A dupla confessou aos agentes onde o terceiro envolvido morava e o mesmo também foi detido.

Os adolescentes foram conduzidos para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e, posteriormente, para a 132ª DP de Arraial do Cabo, Central de Flagrantes do dia, sendo autuados.