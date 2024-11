Idosa desmaia de calor - Reprodução/Rede social

Publicado 05/11/2024 15:49

- Três dias após um cadeirante precisar ser carregado para embarcar em um ônibus da linha Santo Antônio – São Cristóvão, da Auto Viação Salineira, porque o elevador não estava funcionando, um novo incidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (4), no mesmo veículo. Uma idosa precisou ser levada à UPA após desmaiar devido ao calor e à falta de ar-condicionado.Segundo passageiros, o percurso entre São Cristóvão e Santo Antônio demora cerca de 2h. Eles contam que, em questão de minutos – e sem ar-condicionado -, todos os assentos já estavam ocupados e, na altura do Jardim Esperança, o ônibus parecia mais uma “lata de sardinhas”.Ainda conforme os relatos, a idosa ficou de pé entre o Jardim Esperança e Unamar de pé. Contudo, por volta das 11h30, a grande quantidade de pessoas aliada ao calor dentro do coletivo fez com que ela começasse a passar mal.Neste momento, uma pessoa cedeu o lugar para que ela sentasse, enquanto outras tentavam ajudá-la de alguma maneira. A queda de pressão somada ao excesso de calor fez com que a idosa chegasse a vomitar. Inicialmente, ela foi socorrida pelo marido, porém situação não melhorou, fazendo com que o motorista mudasse o percurso em direção à UPA de Tamoios.Os passageiros contam que pediram ajuda aos enfermeiros, que prontamente ajudaram a idosa. Ela foi conduzida de cadeira de rodas para dentro da unidade. Eles afirmam que “é inviável um percurso tão longo sem ar-condicionado” e cobram à Salineira “outros coletivos que passem nesta linha que não passe por Botafogo”. “É muita gente para pouco ônibus”, disse uma testemunha.Diante da situação, o Jornal O Dia entrou em contato com a Auto Viação Salineira, em busca de um posicionamento sobre o caso, e aguarda retorno.Com informações de Bruno Lopes.