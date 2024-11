Cadeirante precisa de ajuda para embarcar em ônibus - Rede social

Publicado 01/11/2024 18:20

Cabo Frio - Na tarde desta sexta-feira (1), passageiros da linha Santo Antônio – São Cristóvão (via Botafogo) denunciaram um episódio de constrangimento envolvendo um cadeirante que precisou de ajuda para embarcar em um ônibus da Auto Viação Salineira que não estava com o elevador em funcionamento.



Segundo relatos, ao chegar nas proximidades do trevo de Fazendinha, perto de Búzios, o cadeirante tentou embarcar. Diante da falha do equipamento de acessibilidade, os próprios passageiros se mobilizaram para auxiliar o passageiro, levantando a cadeira e colocando dentro do veículo.



“Infelizmente, o elevador não estava funcionando, nem mesmo de forma manual. Todos tivemos que ajudar para que ele conseguisse prosseguir a viagem”, contou Bruno Lopes, um dos passageiros.



O episódio gerou incômodo entre os presentes, principalmente por conta do constrangimento passado pelo cadeirante. Diante dos fatos, o Jornal entrou em contato com a Auto Viação Salineira, em busca de um posicionamento sobre o fato, e aguarda retorno.

Fonte: Bruno Lopes