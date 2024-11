126ª DP - Divulgação/PM

Publicado 01/11/2024 14:46

Cabo Frio - A prisão de um foragido da Justiça mobilizou as polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal na tarde desta quinta-feira (31), em Cabo Frio. O homem, de 30 anos, foi detido pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido na Estrada do Guriri.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu no momento em que o suspeito dirigia um veículo Honda Fit, que estaria relacionado ao tráfico de drogas na localidade. Durante a ação, foi confirmado um mandado de prisão em aberto contra o acusado.

Ainda segundo a PM, inicialmente, as autoridades acreditavam que o suspeito possuía possível ligação com o traficante conhecido como “Peixão”, líder do TCP no “Complexo de Israel”, no Rio de Janeiro. Contudo, essa conexão foi posteriormente descartada.

Diante dos fatos, o homem, que já tinha registro criminal por tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido, foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição das autoridades.