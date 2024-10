Operação para a recuperação ambiental - Ascom

Operação para a recuperação ambientalAscom

Publicado 30/10/2024 15:48

Cabo Frio - A Secretaria de Meio Ambiente de Cabo Frio iniciou nesta quarta-feira (30) uma operação na Rua Vitória, localizada no bairro do Peró, com o objetivo de recuperar uma área que vinha sofrendo com diversos problemas ambientais. Entre as principais questões identificadas estavam a degradação do local, tentativas de invasão e estacionamento irregular.



A ação da Prefeitura tem como foco principal a revitalização da área, buscando restaurar a paisagem e garantir a preservação do meio ambiente. Equipes da Secretaria de Meio Ambiente estão no local realizando diversas atividades, como a remoção de entulhos, a limpeza de áreas verdes e a sinalização para evitar novas ocupações irregulares.



Além da recuperação ambiental, a operação também visa garantir a segurança e o bem-estar dos moradores da região. O estacionamento irregular e as tentativas de invasão vinham causando transtornos e insegurança para os moradores.

