Kennedy de Oliveira da Silva, de 19 anos Reprodução/Rede social

Publicado 29/10/2024 15:11

Cabo Frio - Um rapaz de 19 anos foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (28), na Rua Gildo Tôrres de Oliveira, no Jardim Esperança, em Cabo Frio.

Segundo informações preliminares, populares acionaram a Polícia Militar após ouvir disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local, os agentes encontraram a vítima, identificada como Kennedy de Oliveira da Silva, já em óbito. O rapaz era funcionário de um hotel e estava de folga nesta segunda-feira.

A Polícia Civil, por meio da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), já iniciou as investigações para apurar as circunstâncias do crime. Peritos criminais estiveram no local para realizar a perícia e coletar provas que possam auxiliar na identificação do autor ou autores do crime e no esclarecimento da motivação.

O corpo de Kennedy foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio para necropsia.