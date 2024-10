Obra no quiosque 8 da Praia do Forte - Reprodução/Rede social

Publicado 28/10/2024 15:00

Cabo Frio - Moradores de Cabo Frio estão denunciando uma situação peculiar no quiosque 8 da Praia do Forte, onde um indivíduo estaria alegando ter comprado o espaço e realizando obras de reforma sem qualquer supervisão do município. As obras, de acordo com relatos, tiveram início nesta semana.



“Essa semana surgiu uma pessoa falando que comprou o quiosque e começou a reforma”, disse o denunciante, que preferiu não se identificar.



O local era anteriormente utilizado como Centro de Atendimento ao Turista (CAT), administrado pela Secretaria de Turismo. Em 2022, a prefeitura lançou uma licitação, (processo licitatório 31561/2022) para revitalizar a localidade, mas as obras foram interrompidas antes da conclusão, deixando o projeto inconcluso.



Conforme a legislação municipal, a venda de quiosques públicos é proibida, e o uso desses espaços é regulamentado pela prefeitura. Diante dos fatos, o Jornal entrou em contato com a prefeitura, questionando sobre a situação, e aguarda retorno.