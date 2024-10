Uma pistola, dois carregadores de arma de fogo, 28 munições, R$ 21 em dinheiro e um celular - Divulgação/PM

Publicado 28/10/2024 13:26

Cabo Frio - Na tarde de sexta-feira (25), um homem de 19 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 17h45, na Rua Abílio Gonçalves Pereira, no Peró.

De acordo com a Polícia Militar, o fato foi registrado durante patrulhamento de rotina, quando um transeunte informou aos agentes que um indivíduo com as características do autor estaria armado.

A guarnição procedeu imediatamente para o local, onde identificou um homem em atitude suspeita. Ele, ao avistar a viatura, tentou fugir, mas foi alcançado pela equipe.

Com ele, foram apreendidos uma pistola, dois carregadores de arma de fogo, 28 munições, R$ 21 em dinheiro e um celular. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia (DP), onde permaneceu detido.