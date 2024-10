Queixa destaca a "má qualidade" e a "pouca quantidade" - Reprodução

Queixa destaca a "má qualidade" e a "pouca quantidade" Reprodução

Publicado 25/10/2024 13:58

Cabo Frio - Pais e responsáveis por estudantes de Cabo Frio estão denunciando a má distribuição do almoço nas escolas do Jardim Esperança após a terceirização da merenda escolar. Nesta quinta-feira (24), vários relatos foram enviados ao Jornal O Dia, apontando que as crianças não estão sendo adequadamente alimentadas, seja pela insuficiência de comida ou pela baixa qualidade das refeições.

Uma das primeiras denúncias apontou que, na Escola Municipal Maria Daria Saldanha, no Jardim Esperança, algumas crianças ficaram sem almoçar devido à má distribuição dos alimentos. Em um grupo de WhatsApp, uma moradora compartilhou um áudio da neta chorando, relatando que várias turmas comeram, menos a dela. “Isso é um absurdo”, declarou a avó.

Outra queixa destacava a “má qualidade” e a “pouca quantidade” de comida oferecida na Escola Municipal Elza Maria Santa Rosa Bernardo, também no Jardim Esperança. Um denunciante afirmou: “Dizem que os estudantes podem repetir, mas na hora não tem comida”. Ele acrescentou: “A qualidade é horrível, e a quantidade não satisfaz nem uma criança de seis anos”.

A terceirização da merenda escolar em Cabo Frio tem sido alvo de muita polêmica. A medida foi implementada pela prefeitura de Cabo Frio, por meio de um contrato no valor de quase R$ 50 milhões, o que representa um aumento expressivo em relação ao contrato anterior, que era de R$ 8 milhões.

Além do impacto financeiro, a mudança excluiu professores e funcionários das refeições nas escolas, o que intensificou a insatisfação.

Também surgiram preocupações com a segurança alimentar, a demissão de cozinheiras e a falta de transparência no processo de terceirização, considerado “obscuro” por membros do Conselho de Alimentação Escolar. A situação levou o caso ao Ministério Público do Rio de Janeiro, que abriu uma investigação sobre os impactos econômicos e sociais da medida.

O Jornal entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio sobre as denúncias, que, em resposta, enviou a seguinte nota:

“A Prefeitura de Cabo Frio informa que a situação mencionada não procede. As unidades escolares citadas estão com as refeições sendo distribuídas normalmente”.