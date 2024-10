Honeson Maciel dos Santos, conhecido como "Sergipe", de 35 anos - Divulgação/PM

Honeson Maciel dos Santos, conhecido como "Sergipe", de 35 anos Divulgação/PM

Publicado 24/10/2024 15:41

Cabo Frio - Honeson Maciel dos Santos, conhecido como “Sergipe”, de 35 anos, foi preso no final da madrugada desta quinta-feira (24) em Cabo Frio. Ele é acusado de matar a ex-companheira, Williana Chaves Barbosa, de 28 anos.

O crime aconteceu em Macaé no último sábado (19). A vítima foi morta com cinco disparos de arma de fogo no momento em que saía do trabalho na Rua Silva Jardim, no centro de Macaé.

Honeson foi capturado por agentes da 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP) em uma casa na Estrada Velha de Búzios, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, após um trabalho de inteligência.

Segundo as investigações, o criminoso era morador da comunidade das Malvinas, no município macaense, e chegou a ser proibido de entrar no local após desentendimentos relacionados a dívidas com atividades no ponto de mototaxi do local, o que levou ao fim da relação com Williana. Logo depois, ele ameaçou a vítima diversas vezes, por ela se recusar a reatar o relacionamento.

Honeson foi encaminhado para a 123ª DP, onde permanece preso à disposição da Justiça.