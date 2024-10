Rato causou alvoroço na unidade, localizada na Avenida Ézio Cardoso da Fonseca - Portal RC24h

Publicado 23/10/2024 18:16

- Um rato foi flagrado perambulando pelos corredores do Supermarket do Jardim Esperança, em Cabo Frio, nesta semana. A inesperada visita do roedor causou um alvoroço na unidade, localizada na Avenida Ézio Cardoso da Fonseca.Clientes presentes no momento não perderam tempo e registraram a captura cinematográfica do animal. O rato, que parecia estar bem alimentado, tentou escapar, mas dois funcionários, em uma verdadeira operação de captura, conseguiram contê-lo. Um deles pisou no roedor e o empurrou para uma caixa segurada por outro trabalhador. O caso gerou muita gritaria pelo mercado.Vale pontuar que a presença de roedores em estabelecimentos que comercializam alimentos pode resultar em sanções pelas autoridades sanitárias, incluindo até o fechamento temporário do local. Isso ocorre porque a legislação de vigilância sanitária exige que supermercados e outros comércios alimentícios mantenham um ambiente livre de pragas, garantindo a segurança e a qualidade dos produtos oferecidos ao consumidor.Diante dos fatos, a redação entrou em contato com o SAC do Supermarket, questionando quais medidas serão tomadas, e com a prefeitura, buscando mais informações, e aguarda retorno.Em nota, a prefeitura informou que uma equipe da vigilância sanitária foi até o local averiguar a denúncia e, embora não tenha encontrado qualquer roedor, outras irregularidades foram identificadas e produtos recolhidos. Confira:“A prefeitura de Cabo Frio informa que agentes da vigilância sanitária foram até a unidade do Supermarket do bairro Jardim Esperança verificar a procedência da denúncia. Nenhum roedor foi localizado. Mas, outras irregularidades foram detectadas. Estamos descartando os produtos fora do padrão preconizado e orientando todos os ajustes e reformas pertinentes aos responsáveis do Supermarket. Vale lembrar que a vigilância pede às pessoas que vão fazer denúncias, que as mesmas tem de ser formalizadas e detalhadas, para que a gente possa agir conforme recomenda a Anvisa e a Secretaria Estadual de Saúde. O email da VISA: visacabofriorj@gmail.com“