Guarda Municipal esteve no local e constatou arrombamento - Guarda Municipal

Publicado 23/10/2024 18:31

Cabo Frio - Na manhã desta quinta-feira (23), a Capela Nossa Senhora da Guia, localizada no Morro da Guia, em Cabo Frio, foi alvo de um arrombamento. Uma viatura da Ronda Ostensiva da Guarda Municipal (ROMU), em patrulhamento pelo Boulevard Canal, foi acionada pela Central de Controle (CCO) para verificar o ocorrido.



Chegando ao local, os agentes confirmaram o arrombamento, mas não constataram, de imediato, o roubo de objetos. A principal preocupação era com a imagem da santa, uma relíquia do século XVIII e patrimônio histórico da cidade.



A Prefeitura Municipal emitiu nota informando que os agentes entraram em contato com o padre Matheus, responsável pela capela, mas não esclareceu se a porta danificada será reparada. Anteriormente, o município informou que o entorno não está sob sua responsabilidade e que quem deve garantir a segurança do local é a Polícia Militar.



Por volta das 15h30, um padre foi até o local para avaliar a situação, acompanhado de agentes da prefeitura. A igreja foi procurada para informar se a imagem seria retirada para preservação, mas não respondeu até o fechamento desta matéria.