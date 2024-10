Josias Riscado Batista, de 52 anos - Rede social

Publicado 24/10/2024 15:28

Cabo Frio - Josias Riscado Batista, de 52 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (21), por volta das 12h40. O homem foi visto pela última vez no bairro Jardim Caiçara, próximo à Rua França, em Cabo Frio, vestindo camisa polo bege e calça jeans.

De acordo com informações da família, Josias possui diagnóstico de esquizofrenia e transtorno bipolar, realizando tratamento psiquiátrico. No momento do desaparecimento, estava passando por uma crise e, segundo relatos, fugiu de casa enquanto aguardava atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Preocupados com o bem-estar, familiares e amigos solicitam a colaboração da comunidade para localizar Josias. Qualquer informação que possa auxiliar nas buscas deve ser repassada para os telefones (22) 99893-8734 e (22) 99870-4641.