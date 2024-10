Wagner já acumula outros títulos importantes, como o de campeão estadual no salto em distância em 2024 - Portal Rc24h

Wagner já acumula outros títulos importantes, como o de campeão estadual no salto em distância em 2024Portal Rc24h

Publicado 23/10/2024 18:41

Cabo Frio - Wagner Eduardo, guarda municipal de Cabo Frio, conquistou o título na prova de revezamento 4×100 durante o XVII Troféu Brasil de Atletismo Master, realizado entre a última sexta-feira (18) e domingo (20), no Centro Olímpico da Universidade Federal de Brasília. Ele competiu na categoria 40 a 44 anos, integrando a equipe CF2V do Rio de Janeiro, que saiu vitoriosa na competição.

Filiado à Associação Brasileira de Atletismo Master (ABRAM) há cinco anos, Wagner já acumula outros títulos importantes, como o de campeão estadual no salto em distância em 2024. Além das recentes conquistas, ele se prepara para uma série de competições internacionais, incluindo a Taça Brasil de Atletismo Master Loterias Caixa, que será realizada em Bragança Paulista, e outros eventos em 2025, como o Mundial Master Indoor, o World Police and Fire nos Estados Unidos, e o Campeonato Sul-Americano no Chile.

Wagner destacou a importância do preparo contínuo e do apoio para enfrentar essas competições. “Estou focado em treinar e buscar apoio financeiro para essas competições”, comentou o atleta, que também busca motivar novos esportistas a seguir seus sonhos dentro do atletismo.