Filhote de lontra - Reprodução

Publicado 24/10/2024 16:14

Cabo Frio - Um filhote de lontra foi resgatado pela Guarda Municipal de Cabo Frio na manhã desta terça-feira (22), após ser encontrado em uma residência no distrito de Tamoios. A ocorrência foi registrada por volta das 10h30, após a equipe da Guarda Marítima e Ambiental ser acionada para averiguar a situação.



Ao chegar ao local, os agentes confirmaram a presença do animal, que foi encontrado no quintal pelo proprietário da casa. O filhote foi resgatado sem ferimentos aparentes e, em seguida, levado ao Instituto BW, em Araruama, onde receberá cuidados especializados antes de ser reintegrado ao seu habitat natural.



As lontras são mamíferos aquáticos protegidos por leis ambientais, que vivem em áreas como rios, lagos e regiões costeiras. A captura e a manutenção desses animais em cativeiro sem autorização são consideradas crimes ambientais.