15 sandálias e sete roupas infantisDivulgação/PM

Publicado 24/10/2024 15:45

Cabo Frio - Na noite de quarta-feira (23), um homem de 23 anos foi preso após furtar uma loja de departamentos localizada na Rua Francisco Mendes, no Centro de Cabo Frio. O crime foi registrado por volta das 21h e mobilizou equipes da Polícia Militar.

De acordo com a PM, funcionários da loja perceberam o furto e iniciaram uma perseguição ao suspeito, que abandonou parte dos produtos roubados pelo caminho e adentrou em um prédio residencial. A guarnição foi acionada e, com a ajuda do porteiro do edifício, conseguiu localizar o homem no apartamento.

No local, os policiais encontraram 15 sandálias e sete roupas infantis, produtos que foram reconhecidos pelos funcionários da loja como sendo os itens furtados. O valor total da mercadoria subtraída foi estimado em R$ 575,79.

Diante dos fatos, o acusado foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado em flagrante por furto qualificado.