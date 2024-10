Doação de sangue - Bruna Bonfim/g1

Publicado 24/10/2024 18:49

Cabo Frio - O Hemolagos, banco de sangue da Região dos Lagos, emitiu um alerta crítico nesta quinta-feira (24) devido à grave falta de estoque de sangue O negativo (O-), tipo sanguíneo essencial para emergências médicas. De acordo com o banco, três pacientes na região necessitam urgentemente desse tipo de sangue para tratamentos que podem salvar suas vidas.

Em Cabo Frio, dois pacientes do SUS, internados no Hospital Santa Izabel em tratamento contra o câncer, precisam de transfusões. Em Arraial do Cabo, um paciente com falência de medula óssea enfrenta a mesma angústia.

O órgão faz um apelo à população, convocando todas as pessoas que possuem sangue O negativo a realizarem doações urgentes. “Contamos com a solidariedade de todos! Juntos, podemos salvar vidas.”

Como e onde doar?

A doação de sangue é rápida e segura. Para doar, basta comparecer ao Hemolagos de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. O endereço é Rua Barão do Rio Branco, n.º 88, no Centro de Cabo Frio (ao lado do Hospital Santa Izabel, próximo à Prefeitura).

O sangue tipo O- é universalmente aceito em emergências e transfusões imediatas, mas sua escassez é preocupante devido à baixa quantidade de doadores compatíveis. Para doar, basta estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 kg, ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal) e apresentar documento de identidade oficial com foto.