Mulher discute com funcionários no salão de espera Rede social

Publicado 24/10/2024 17:06

Cabo Frio - Pacientes da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Parque Burle, em Cabo Frio, vivenciam mais uma jornada de dificuldades nesta quinta-feira (24). De acordo com relatos, a unidade enfrenta sérios problemas com a demora no atendimento, gerando insatisfação e, em alguns casos, confusão entre pacientes e funcionários.



Testemunhas relatam que a falta de médicos para atender à demanda tem causado um verdadeiro caos na UPA. “Estou aqui desde cedo e ainda não consegui ser atendido”, desabafa um paciente.



As imagens registradas no local mostram uma mulher discutindo com funcionários no salão de espera, evidenciando a tensão causada pela situação.



Diante da gravidade da situação, o Jornal O Dia entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio para solicitar um posicionamento sobre as causas da demora no atendimento e as medidas que estão sendo tomadas para solucionar o problema.