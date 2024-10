Cavalo abandonado - Rede social

Publicado 25/10/2024 18:27

Cabo Frio - Moradores do Condomínio Bosque do Peró, localizado na Estrada do Guriri, em Cabo Frio, estão em estado de alerta e pedem socorro para um cavalo que se encontra em situação crítica. O animal, que está solto na Rua Araújo, apresenta sinais de desnutrição, desidratação e problemas de visão, relatam os moradores nesta sexta-feira (25) ao Jornal O Dia.



Ainda de acordo com uma testemunha, o equino está vagando perigosamente próximo à pista, podendo ser atropelado. “Hoje levei água para ele e percebi que seu olho está ferido e cheio de secreção. Ele está super magro e não consegue enxergar direito. Se não receber ajuda logo, ele pode morrer”, relata.

Os residentes da área estão preocupados com o bem-estar do animal e alertam para a urgência da situação, uma vez que o cavalo pode ser um perigo tanto para ele quanto para os motoristas que trafegam pela estrada.



Eles pedem que as autoridades competentes e organizações de proteção animal intervenham para resgatar o cavalo e oferecer o tratamento necessário. A esperança é que, com a mobilização e a conscientização, o animal possa ser salvo antes que seja tarde demais.



A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio para solicitar um posicionamento sobre o caso, mas até o momento não obteve retorno.