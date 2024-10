Moto Honda XRE 300 de cor preta, que estava abandonada - Divulgação/PM

Publicado 25/10/2024 14:07

Cabo Frio - Na tarde desta quinta-feira (24), a Polícia Militar apreendeu uma motocicleta clonada em Cabo Frio. Os agentes foram acionados para verificar uma moto Honda XRE 300 de cor preta, que estava abandonada na Rua Justiniano de Souza, no bairro Maria Joaquina.

Após encontrar o veículo, os militares realizaram uma consulta no sistema da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e constataram que, de acordo com os dados cadastrais, o veículo estava em situação regular. No entanto, desconfiados, os agentes entraram em contato com o proprietário registrado da motocicleta, que reside em Campos dos Goytacazes.

O verdadeiro dono do veículo informou que a motocicleta encontrada em Cabo Frio era, na verdade, uma réplica clonada da sua moto. Diante da denúncia, a guarnição da Polícia Militar apreendeu o veículo e a encaminhou para a 126ª DP, onde ficará à disposição da perícia.