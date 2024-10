Centro de Saúde Oswaldo Cruz - Reprodução

Centro de Saúde Oswaldo Cruz Reprodução

Publicado 28/10/2024 13:22

Cabo Frio - Moradores de Cabo Frio denunciam dificuldades para acessar consultas e procedimentos no Centro de Saúde Oswaldo Cruz, atribuindo o problema a demissões de profissionais. Eles relatam que, no fim desse mês, foram registrados episódios de cancelamentos de atendimentos em cima da hora e interrupções de serviços.

Conforme a denúncia, entre os serviços impactados estão consultas de neurologia infantil e planejamento familiar, o que teria afetado pacientes de diferentes localidades da cidade.

Uma moradora, que preferiu não se identificar, relatou que, no dia 16, tinha uma consulta agendada para o filho com um neurologista pediátrico às 9h. Vários pais e responsáveis ficaram aguardando a chegada do médico desde o início da manhã, incluindo alguns vindos de cidades vizinhas. Ela relata que, após horas de espera, por volta das 11h, os funcionários comunicaram que o atendimento não seria realizado, pois o médico responsável havia sido demitido.

“Eles poderiam encaminhar para algum outro hospital, isso é um absurdo que estão fazendo”, criticou a paciente, indignada.

Conforme a denunciante, no planejamento familiar, mulheres em processo para realizar laqueadura também foram surpreendidas.

Ela conta que no dia 17, algumas pacientes assistiram a uma palestra e entregaram toda a documentação necessária, sendo orientadas a retornar na semana seguinte para concluir o processo para a realização da laqueadura. Porém, ao comparecerem à unidade, foram informadas de que o serviço havia sido interrompido após a demissão do médico responsável.

“Como ficam as mães de 31 a 37 semanas?”, questionou a mulher, complementando: “Eles poderiam encaminhar para algum outro hospital, isso é um absurdo”, completou.

Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio, questionando sobre as denúncias, e aguarda retorno.