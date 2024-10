126ª Delegacia de Polícia (DP) - Divulgação/PM

126ª Delegacia de Polícia (DP) Divulgação/PM

Publicado 28/10/2024 13:55

Cabo Frio - Um homem de 19 anos, identificado como P.H.V.D.S., foi morto a tiros na madrugada deste sábado (26) dentro de casa na Rua Carlos Gomes, no bairro Tangará, em Cabo Frio. A vítima foi atingida por diversos disparos de fuzil calibre 556 e pistola 9 milímetros enquanto estava no quarto. O filho da vítima, uma criança de um ano, que se encontrava no mesmo cômodo, foi atingida de raspão na coxa por estilhaços durante o ataque.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas por volta das 4h53 para atender à ocorrência de homicídio. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o homem sem vida no quarto. Durante a perícia, aproximadamente 30 cápsulas foram recolhidas, entre elas munições de fuzil e pistola.

Familiares da vítima informaram que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região. Eles alegaram ainda que um indivíduo conhecido como “Haxixe”, que teria trocado de facção criminosa recentemente, estaria realizando ataques contra antigos comparsas. A criança ferida foi socorrida pelos familiares e levada para o hospital, onde foi medicada e liberada após avaliação médica.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (DP) de Cabo Frio, que seguirá com as investigações.