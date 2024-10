Materiais apreendido incluindo remédios e cosméticos ? avaliados em aproximadamente R$ 10 mil, além de três celulares e uma carteira com R$ 54 - Divulgação/PM

Publicado 28/10/2024 13:46

Cabo Frio - Um homem de 32 anos e um adolescente de 16 foram detidos por furto a duas farmácias em Cabo Frio na noite desta sexta-feira (26). A ocorrência foi registrada por volta das 19h, no Largo do Santo Antônio, no Centro.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi relatada quando uma guarnição, em deslocamento para o baseamento, foi abordada por um transeunte que informou sobre um furto em estabelecimento e descreveu as características do veículo do autor do crime.

Posteriormente, a guarnição obteve êxito ao abordar o veículo, onde encontrou o adolescente em posse dos materiais furtados de um dos estabelecimentos. Conforme a PM, após o homem mais velho efetuar o furto, ele colocou os objetos no veículo com o objetivo de levá-los para outra cidade.

Em seguida, após a abordagem, a guarnição avistou o homem mais velho saindo de outro estabelecimento enquanto tentava concluir a fuga. Vale pontuar que, conforme a PM, foram realizados dois furtos, um após o outro, sendo todo o material recuperado pelos agentes.

Os dois foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (DP) de Cabo Frio, onde o adolescente permaneceu apreendido e o homem, preso. Ao todo, foram apreendidos materiais – incluindo remédios e cosméticos – avaliados em aproximadamente R$ 10 mil, além de três celulares e uma carteira com R$ 54.