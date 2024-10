Operação policial - Reprodução

Publicado 28/10/2024 14:19 | Atualizado 28/10/2024 14:32

Cabo Frio - Na tarde deste sábado (26), uma operação da Polícia Militar foi realizada na Praia do Forte, em Cabo Frio, próximo ao bar do Lido. Testemunhas relataram que um grupo de aproximadamente quatro pessoas, que consumia em uma barraca, foi abordado por agentes armados.



Segundo banhistas, os agentes desceram ao local já com armas apontadas para o grupo. Informações extraoficiais indicam que o grupo poderia estar ligado à “gangue do cartão clonado”, mas essa informação ainda não foi confirmada pelas autoridades. Testemunhas relataram um clima de apreensão no local. Ainda não foram divulgados detalhes adicionais sobre a ocorrência.



Os envolvidos foram detidos e encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (DP) de Cabo Frio. Informações extraoficiais dão conta ainda de que eles estariam armados no local. Carros, celulares e outros objetos foram apreendidos.



O Jornal O Dia entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações sobre a operação. Em resposta, foi informado que a ação ainda está em andamento. Novas informações serão divulgadas em breve.