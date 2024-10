Três carregadores de pistola, 34 munições de diferentes calibres, cinco celulares, sete cordões dourados, e dois veículos - Divulgação/PM

Três carregadores de pistola, 34 munições de diferentes calibres, cinco celulares, sete cordões dourados, e dois veículos Divulgação/PM

Publicado 28/10/2024 14:43

Cabo Frio - A Polícia Militar divulgou novas informações sobre a ocorrência



A ação conjunta foi deflagrada após a troca de informações entre agentes e diferentes setores de segurança, que identificaram a presença de elementos armados em uma área da praia. A abordagem ocorreu por volta das 14h22, na Avenida Macário Pinto Lopes, Vila Nova. Testemunhas relataram que os agentes desceram ao local com armas apontadas, o que gerou um clima de apreensão entre os banhistas. - A Polícia Militar divulgou novas informações sobre a ocorrência que movimentou a Praia do Forte, em Cabo Frio, na tarde deste sábado (26), resultando na prisão de quatro indivíduos por porte ilegal de arma de fogo. A ação conjunta foi deflagrada após a troca de informações entre agentes e diferentes setores de segurança, que identificaram a presença de elementos armados em uma área da praia. A abordagem ocorreu por volta das 14h22, na Avenida Macário Pinto Lopes, Vila Nova. Testemunhas relataram que os agentes desceram ao local com armas apontadas, o que gerou um clima de apreensão entre os banhistas.

Os elementos foram identificados como quatro homens: o primeiro, de 24 anos; o segundo, de 23; o terceiro, de 26, que possui uma anotação criminal por porte de arma branca; e o quarto, de 25. Todos foram algemados e retirados do local sob custódia policial, sendo conduzidos para a 126ª Delegacia de Polícia (DP) de Cabo Frio.



Na ação, foram apreendidos materiais diversos, incluindo duas armas de fogo. Além disso, as equipes recolheram três carregadores de pistola, 34 munições de diferentes calibres, cinco celulares, sete cordões dourados, e dois veículos: um Palio preto e um Fusion branco.



Questionada sobre o caso, a Polícia Militar negou a ligação dos detidos com uma suposta quadrilha de clonagem de cartões de crédito, como inicialmente especulado por testemunhas. A ocorrência foi registrada e as medidas cabíveis estão sendo tomadas.