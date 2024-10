Um arsenal de munições, incluindo calibres 9mm, .38, .40, .380 e .45 - Divulgação/PM

Publicado 29/10/2024 14:56

Cabo Frio - A Polícia Militar prendeu um foragido da Justiça e apreendeu um grande quantidade de munições de diversos calibres, na noite desta segunda-feira (28), na Maria Joaquina, em Cabo Frio.

A operação teve início por volta das 21h58, após a equipe receber denúncias anônimas sobre a presença de indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua dos Netos.

Ao chegarem ao local, os policiais militares encontraram K.R.T.R., de 31 anos, com um arsenal de munições, incluindo calibres 9mm, .38, .40, .380 e .45. Diante dos fatos, tanto o indivíduo quanto a esposa foram conduzidos para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).

Na delegacia, foi constatado que K.R.T.R. era foragido do sistema prisional de Campos dos Goytacazes, com passagens por tráfico de drogas. Ele permaneceu preso. As munições apreendidas foram encaminhadas para perícia.