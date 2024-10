Aline Rabelo, futura primeira-dama - Rede social

Publicado 29/10/2024 17:44

Cabo Frio - A campanha do Outubro Rosa de 2024, dedicada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, chega ao fim com a aproximação de novembro. Na Região dos Lagos, diversas iniciativas ocorreram ao longo de outubro, incluindo exames gratuitos, palestras e eventos beneficentes, visando fortalecer o autocuidado entre as mulheres. Contudo, em alguns municípios, como Cabo Frio, moradoras enfrentaram dificuldades em marcar exames essenciais para o diagnóstico da doença.



Este ano, a campanha adotou o tema “Mulher: seu corpo, sua vida”, com o objetivo de incentivar exames preventivos e o diagnóstico precoce.



Um exemplo da importância do diagnóstico precoce e autocuidado é a Aline Rabelo, futura primeira-dama de Cabo Frio e esposa do prefeito eleito Dr. Serginho, que compartilhou um depoimento em vídeo nas redes sociais sobre a batalha que enfrenta contra o câncer do colo do útero desde 2023.



Segundo Aline, futura primeira-dama de Cabo Frio, tudo teve início com dores intensas na região pélvica em agosto do ano passado. “Comecei a sentir uma dor na área da pelve, e era uma dor intensa”, relatou. Após realizar exames, veio o diagnóstico: “Eu estava com câncer no colo do útero, estágio NIC 3 e já com alguns linfonodos inflamados”.



Aline também conta que enfrentou um problema de comunicação com a clínica onde havia realizado exames preventivos, pois, mesmo com indícios do câncer identificados nas avaliações feitas em maio de 2023 e julho de 2024, a informação sobre a gravidade do quadro não lhe foi passada.

Aline descreveu o impacto dessa falha, explicando que somente tomou conhecimento do diagnóstico ao solicitar diretamente o laudo da clínica. “Na minha ignorância, não pensei que viria no exame preventivo… Quando solicitei o laudo, o câncer já estava indicado, e eu não sabia”, desabafou.



Após uma histerectomia total e tratamentos de quimioterapia e radioterapia, Aline enfrentou um novo desafio em 2024, quando exames detectaram um tumor na coluna, indicando a progressão do câncer para uma fase metastática. Atualmente, ela segue em um ciclo intensivo de quimioterapia e imunoterapia. Ainda durante depoimento, ela fez questão de ressaltar a importância de manter os exames em dia e alertou para as dificuldades enfrentadas pelas pacientes oncológicas que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS).



A futura primeira-dama de Cabo Frio relatou o sofrimento provocado pela espera para realizar exames e iniciar o tratamento. “Como paciente oncológica, senti na pele o medo, a angústia e o desespero da espera, mesmo com acesso a recursos particulares para agilizar o processo pelo plano de saúde”, afirmou, complementando: “Por isso que eu sei exatamente a luta de ser uma paciente oncológica pelo SUS”.



Entretanto, apesar desse depoimento e de muitos outros de mulheres que passam por situações como a de Aline, a realização de mamografias para moradoras de Cabo Frio, conforme relatos, foi um pouco complicada durante a campanha deste ano.



No dia 17 de outubro, pacientes denunciaram ao Jornal O Dia uma suposta suspensão da realização dos exames no Posto de Atendimento Médico (PAM) de São Cristóvão, alegando que um comunicado na unidade informava a interrupção devido ao atraso no pagamento dos prestadores de serviço pela prefeitura. Outros serviços também teriam sido suspensos, como o transporte de pacientes em tratamento médico em outras cidades, pelo mesmo motivo.



Apesar das denúncias, a prefeitura, em nota, afirmou que a demanda superou a cota mensal, mas que a oferta de exames foi ampliada para atender as pacientes.