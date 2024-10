Caravela-portuguesa - Reprodução

Publicado 30/10/2024 15:20

Cabo Frio - Banhistas que passaram pela Praia das Dunas, em Cabo Frio, na manhã desta terça-feira (29), foram surpreendidos pela presença de uma caravela-portuguesa, encontrada à beira-mar. O aparecimento do animal, que também foi registrado em outras cidades, trouxe preocupação para quem frequenta a região.



A caravela-portuguesa, conhecida pelo formato característico e cores vibrantes, apresenta um alto risco por conta dos tentáculos, que podem provocar queimaduras intensas e reações alérgicas graves ao entrar em contato com a pele. Diante disso, a orientação é ter bastante cautela e evitar entrar no mar caso o organismo seja avistado.



Especialistas reforçam que, em situações de contato com a caravela, a área afetada deve ser lavada imediatamente com água do mar, já que o uso de água doce pode intensificar os sintomas. Além de buscar assistência médica para minimizar os efeitos do veneno. É recomendado, ainda, que banhistas não toquem na caravela, mesmo se ela estiver na areia.