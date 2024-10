Uma mochila contendo diversas drogas, entre elas maconha, cocaína e skunk, além de rádios transmissores, celulares e outros materiais utilizados no tráfico - Divulgação/PM

Publicado 31/10/2024 15:23

Cabo Frio - Um homem foi preso com uma pistola, munições e uma grande quantidade de drogas na tarde desta quarta-feira (30), na Rua do Beco, no bairro Florestinha, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

A operação foi deflagrada pela Polícia Militar após denúncia anônima que indicava a presença de indivíduos armados praticando o tráfico de drogas em uma área de mata da região. Ao chegarem ao local, os policiais abordaram um indivíduo, identificado como C.D.S.C., de 22 anos, que estava armado com uma pistola Taurus calibre .40.

Durante a abordagem, outro elemento que estava com o acusado fugiu, efetuando disparos contra os policiais. A equipe revidou a injusta agressão e conseguiu conter o indivíduo armado.

Após realizar buscas na área, os policiais encontraram uma mochila contendo diversas drogas, entre elas maconha, cocaína e skunk, além de rádios transmissores, celulares e outros materiais utilizados no tráfico.

O material apreendido, juntamente com o elemento, foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), Central de Flagrantes onde o caso foi registrado. O indivíduo foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e tentativa de homicídio.