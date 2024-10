126ª Delegacia de Polícia (DP) - Ludmila Lopes

126ª Delegacia de Polícia (DP) Ludmila Lopes

Publicado 31/10/2024 15:18

Cabo Frio - Uma babá está sendo investigada em Cabo Frio por suspeita de dopar um bebê de seis meses. Os pais da criança registraram denúncia na terça-feira (29), alegando que a cuidadora estaria administrando uma substância para deixar o bebê apático e, assim, facilitar o trabalho, diminuindo a necessidade de atenção e interação.

Segundo informações, a investigação começou após funcionárias encontrarem uma seringa na bolsa onde estavam os pertences do bebê e alertarem os pais, que estranharam o comportamento sonolento da criança no turno da babá investigada. De acordo com Alessandro Gabri, delegado responsável pelo caso, logo após a denúncia, o bebê foi submetido a exames, incluindo a coleta de sangue, com amostras encaminhadas à capital para análise toxicológica. Os resultados ainda são aguardados pelas autoridades.

Outras cuidadoras do bebê que atuam em regime de revezamento de 48 horas foram ouvidas e teriam confirmado indícios que sustentam a suspeita contra a babá. Além disso, de acordo com o depoimento dos pais, imagens de câmeras de monitoramento instaladas na casa teriam flagrado a babá colocando uma substância desconhecida na alimentação da criança por mais de uma vez. As gravações das câmeras já foram solicitadas pela Polícia Civil.

A suspeita deve comparecer à 126ª Delegacia de Polícia (DP) de Cabo Frio para prestar depoimento nesta quinta-feira (31) e está sendo investigada por suposta administração de medicamento sem prescrição ou habilitação médica.