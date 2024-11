Itens furtados de diversas lojas, incluindo Renner, Caçula, Lojas Americanas, Riachuelo, Supermarket e Amigão - Divulgação/PM

Publicado 01/11/2024 15:05

Cabo Frio - Na tarde desta quinta-feira (31), um casal foi preso em flagrante acusados de furto a diversas lojas no Shopping Park Lagos, localizado na Av. Henrique Terra, no bairro Portinho, em Cabo Frio. A equipe de segurança do shopping acionou a polícia por volta das 15h30, após identificar os suspeitos com uma grande quantidade de produtos supostamente furtados de diferentes estabelecimentos comerciais.



Os acusados, identificados como D. I. A. S., de 48 anos, e A. E. H. B., de 51 anos, são cubanos exilados no Brasil. Com a dupla, foram apreendidos itens furtados de diversas lojas, incluindo Renner, Caçula, Lojas Americanas, Riachuelo, Supermarket e Amigão, totalizando aproximadamente R$ 700 em produtos variados.

Confira os itens recuperados de cada loja:



Lojas Renner: 2 cintos – R$159,80.



Loja Caçula: 3 kits pompom, 4 ganchos médios e 3 balões São Roque – R$185,70.



Lojas Americanas: 1 pacote de meia, 2 pares de sandálias havaianas, 1 pacote de prendedor de página, 1 tesoura, 1 espremedor de limão, 5 pacotes de biscoitos Piraquê, 4 barras de chocolate, 1 SBP – R$148,52.



Loja Riachuello: 1 sandália rasteirinha, 1 cordão, kit brinco ouro 40 unidades, 12 brincos – R$169,60.



SuperMarket: 1 cream chesse, 2 bolos, 2 latas de atum, 1 filé de peito de frango, 1 peito de peru, 1 SBP – R$199,14



Loja Amigão: 1 tapete de cão, 2 bolinhas para brincar, 1 osso de borracha, 1 apontador de patinhas, 1 coleira – R$ 37,97.



Após o flagrante, o casal foi conduzido, juntamente com os representantes dos estabelecimentos, à 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, onde foram autuados e presos pelo artigo 155 do Código Penal Brasileiro, que trata de furto.