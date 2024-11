Apreensão de equipamentos de som utilizados na festa, incluindo uma mesa de som, caixas de som, amplificadores e grades - Divulgação/PM

Publicado 04/11/2024 15:11

Cabo Frio - Uma ação da Polícia Militar em Cabo Frio resultou, na madrugada deste domingo (3), em um confronto durante um baile funk não autorizado na Rua Lincoln Garcia Guimarães, no bairro Palmeiras.

A equipe do GAT (Grupo de Ações Táticas) da 1ª Companhia do 25º Batalhão foi enviada ao local após denúncias de pessoas armadas envolvidas no tráfico de drogas na Praia do Siqueira.

Ao chegar, os policiais encontraram a rua fechada e um grande número de pessoas participando da festa.

Com a aproximação da guarnição, alguns indivíduos presentes iniciaram disparos em direção aos policiais, que reagiram à agressão.

Após a situação ser controlada, os policiais realizaram apreensões de equipamentos de som utilizados na festa, incluindo uma mesa de som, caixas de som, amplificadores e grades.

Todos os materiais foram levados à 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, onde permanecem sob custódia.

Não houve registro de feridos graves entre os envolvidos na ação.