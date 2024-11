126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Reprodução

126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) Reprodução

Publicado 04/11/2024 18:14

Cabo Frio - Na noite deste domingo (3), duas jovens, de 24 e 21 anos, foram detidas pela Polícia Militar após causarem um tumulto em um estabelecimento comercial no bairro da Passagem, uma das áreas mais nobres de Cabo Frio.

De acordo com informações, as jovens, visivelmente alteradas, chegaram a quebrar parte do bar, o que motivou a chamada da polícia. Ao chegar ao local, os agentes encontraram dificuldades para controlar a situação, já que as mulheres se recusavam a acatar as ordens e se mostraram bastante agressivas.

Diante da resistência, os policiais foram obrigados a algemar as acusadas para garantir a segurança de todos os presentes, incluindo a equipe policial. Durante o trajeto para a delegacia, as jovens continuaram com o comportamento agressivo, proferindo insultos e desacatando os militares. Em decorrência dessas ações, elas foram presas em flagrante por desacato à autoridade.

Na delegacia, a situação se agravou ainda mais. Uma das envolvidas continuou alterada, gritando e resistindo à contenção. A outra, devido ao estado de agitação, precisou ser encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi sedada para receber atendimento médico.

Ambas foram autuadas na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) pelos crimes de dano ao patrimônio e desacato à autoridade.