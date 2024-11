19 cápsulas de cocaína - Divulgação/PM

Publicado 04/11/2024 15:20

Cabo Frio - A Polícia Militar de Cabo Frio realizou, na manhã deste domingo (3), uma operação de combate ao tráfico de drogas que resultou na prisão de dois homens na Rua Rafael Rodrigues, no bairro Jardim Esperança.



A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima informando que quatro indivíduos estariam comercializando entorpecentes em frente ao Bar da Baixinha.



Ao chegar ao local, os policiais encontraram dois elementos. Um deles, de 30 anos, foi flagrado dispensando uma sacola contendo 19 cápsulas de cocaína. O segundo, de 38 anos, admitiu estar ali para comprar drogas, alegando ser usuário e não vendedor.



Após a abordagem, a equipe policial apreendeu a substância ilegal e dois aparelhos celulares.



Os homens foram levados para a 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, onde foram autuados por tráfico de drogas.