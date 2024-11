Empresário é morto - Reprodução

Publicado 04/11/2024 15:23

Cabo Frio - O empresário Andres Rolando Ruiz, de 69 anos, morreu na noite deste domingo (3) na Praça da Cidadania, localizada na Praia do Forte, em Cabo Frio. De acordo com as informações preliminares, Andres foi vítima de agressão após cobrar um aluguel atrasado de um inquilino.

A vítima havia registrado uma queixa na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) na manhã do mesmo dia, relatando ameaças por parte do inquilino, identificado como M.R., apontado como autor do crime. Durante o confronto, que ocorreu na praça, Andres foi agredido com vários socos na cabeça, o que causou lesões fatais.

O corpo de Andres foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio para realização de perícia. A 126ª DP investiga o caso e realiza diligências para localizar e prender o suspeito.