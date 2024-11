Violência contra animais - Reprodução/Rede social

Publicado 05/11/2024 16:15

Cabo Frio - Uma série de ataques violentos contra cães abandonados na Praia do Forte, em Cabo Frio, tem gerado comoção e indignação entre protetores de animais e moradores da região. Desde o início do mês, diversos animais foram encontrados com ferimentos graves, especialmente nos olhos, indicando a utilização de objetos cortantes.

Protetores de animais alertam que esses cachorros, já vulneráveis, estão sendo submetidos a sofrimentos inimagináveis e injustificáveis. “Estamos fazendo o possível para resgatar e cuidar desses cães, mas a falta de apoio do poder público torna a situação insustentável.”

Alarmada com a crescente violência, a comunidade local já havia relatado aos órgãos públicos a presença de cães abandonados na região. Em fevereiro, houve registros de animais se aproximando de banhistas, o que gerou temor e alguns incidentes.

Os protetores e cidadãos exigem uma resposta das autoridades para investigar os ataques e responsabilizar os autores das violências. “É inadmissível que, em pleno século XXI, esses animais continuem sendo alvos de crueldade sem que haja punições ou medidas concretas para evitar que isso se repita”, afirmam.

A prefeitura de Cabo Frio foi questionada, mas ainda não retornou.